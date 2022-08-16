Бывший совладелец московского клуба Soho Rooms покончил с собой

Бывший совладелец московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт покончил с собой в Вашингтоне

Бывший совладелец московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт покончил с собой в Вашингтоне, США. Об этом сообщила журналистка Юния Пугачева в личном Telegram-канале.

Автор публикации сообщила, что бизнесмен скончался в возрасте 52 лет. Отмечается, что перед тем как свести счеты с жизнью, он выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. «Я видела Дэна в мае этого года в лондонском баре Connaught. Он был как всегда — в пиджаке и в компании молодых девушек. (...) Ужасно жаль. Нет слов», — добавила Пугачева.

Дэн Рапопорт родился в Латвии, откуда его семья эмигрировала в США после получения политического убежища. После окончания университета мужчина приехал в Россию и стал работать финансовым аналитиком. В 2007 году он с партнером открыл в Москве клуб Soho Rooms, ставший впоследствии одним из самых успешных. Банкир уехал из России в США в июне 2012 года.

