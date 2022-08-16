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Еврокомиссия раскрыла условия для разморозки инвестиций россиян

Еврокомиссия допустила проведение расчетов с НРД при соблюдении двух условий

Фото: Unsplash

Европейская комиссия рассказала, в каком случае возобновится проведение расчетов с Национальным расчетным депозитарием (НРД), против которого ввели санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения, размещенные на сайте высшего органа исполнительной власти Евросоюза.

Еврокомиссия раскрыла условия для разморозки инвестиций россиян и допустила проведение расчетов с НРД при соблюдении двух условий. В частности, депозитарию не следует получать выгоду от сделок, а они, в свою очередь, должны быть согласованы регуляторами стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Опрошенные РБК эксперты считают, что осуществить расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях средства на счета россиян будет трудно, даже несмотря на наличие конкретных требований. Брокерам, управляющим организациями и иным представителям рынка придется указывать адресатов платежей, чтобы исключить перечисления в адрес лиц, подпавших под санкции.

Согласно санкционному регламенту № 269/2014, если рассчитывающий на выплаты инвестор не включен в санкционный список Евросоюза, то его активы все равно необходимо заморозить, после их держит НДР. Для обратного действия нужна специальная лицензия от европейских регуляторов, получение которой займет время.

12 августа НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить введенные против него санкции. Цель его иска — доказать неправомерность и необоснованность включения депозитария в санкционные списки ЕС, в результате чего пострадали российские и иностранные инвесторы.

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Марина Совина
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