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Россия пересмотрит условия безопасности на Балтике

Шойгу: Россия изменит подходы к обороне из-за ситуации с безопасностью на Балтике
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Россия собирается пересмотреть возможности обороны своих территорий в Балтийском регионе и Арктике. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности, передает Rebaltic.

«Конечно, официальное участие Хельсинки и Стокгольма в стратегическом планировании НАТО, возможное предоставление территории этих государств для размещения ударных вооружений изменит условия безопасности в Балтийском регионе и Арктике, потребует пересмотра подходов к обороне российской территории», — уточнил Шойгу.

Министр обороны также заявил, что обновленные условия уже закреплены в Морской доктрине, утвержденной президентом России Владимиром Путиным 31 июля. Расширение НАТО за счет вступления в военный блок Швеции и Финляндии никак не связано с российской спецоперацией на Украине.

Ранее сообщалось, что 9 августа протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО подписал президент США Джо Байден. Обе страны запросили членство НАТО после начала специальной военной операции на Украине.

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Татьяна Антоненко
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