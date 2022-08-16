Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отреагировало на нарушение российских границ британским самолетом

Минобороны поставило ВКС России задачу не допустить нарушения воздушных границ

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Воздушно-космическим силам (ВКС) России была поставлена задача не допустить нарушения государственных границ. Так на подлет к России британского самолета-разведчика отреагировали в Минобороны страны, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все возможные последствия этой провокации будут лежать исключительно на британских властях.

Ранее в Минобороны сообщили о нарушении границ британским самолетом-разведчиком. Воздушное судно двигалось в сторону государственной воздушной границы России и нарушило ее в районе мыса Святой Нос в Мурманской области.

Уточняется, что на перехват самолета из состава дежурных по ПВО подняли истребитель МиГ-31бм.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил действия пилота самолета, счел их угрозой и назвал представителей ряда стран Запада обнаглевшими.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Россиянам назвали последствия сокращения выдачи финских виз
Российская модель подала в суд на Wildberries за публикацию ее фото с прыщами
Перспективы военного сотрудничества России с Ираном и КНДР оценили
В Финляндии предложили прекратить практику двойного гражданства
Умер британский актер Дагги Браун
Бывший совладелец московского клуба Soho Rooms покончил с собой
Москвичи назвали сумму комфортной пенсии
Стало известно о подаче заявки Британией на перелет самолета RC-135 над Россией
Медведев оценил перспективы сотрудничества с США фразой «как от козла молока»
Минобороны отреагировало на нарушение российских границ британским самолетом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.