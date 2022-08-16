Минобороны отреагировало на нарушение российских границ британским самолетом
Воздушно-космическим силам (ВКС) России была поставлена задача не допустить нарушения государственных границ. Так на подлет к России британского самолета-разведчика отреагировали в Минобороны страны, пишет ТАСС.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что все возможные последствия этой провокации будут лежать исключительно на британских властях.
Ранее в Минобороны сообщили о нарушении границ британским самолетом-разведчиком. Воздушное судно двигалось в сторону государственной воздушной границы России и нарушило ее в районе мыса Святой Нос в Мурманской области.
Уточняется, что на перехват самолета из состава дежурных по ПВО подняли истребитель МиГ-31бм.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил действия пилота самолета, счел их угрозой и назвал представителей ряда стран Запада обнаглевшими.