Минобороны отреагировало на нарушение российских границ британским самолетом

Минобороны поставило ВКС России задачу не допустить нарушения воздушных границ

Воздушно-космическим силам (ВКС) России была поставлена задача не допустить нарушения государственных границ. Так на подлет к России британского самолета-разведчика отреагировали в Минобороны страны, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все возможные последствия этой провокации будут лежать исключительно на британских властях.

Ранее в Минобороны сообщили о нарушении границ британским самолетом-разведчиком. Воздушное судно двигалось в сторону государственной воздушной границы России и нарушило ее в районе мыса Святой Нос в Мурманской области.

Уточняется, что на перехват самолета из состава дежурных по ПВО подняли истребитель МиГ-31бм.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил действия пилота самолета, счел их угрозой и назвал представителей ряда стран Запада обнаглевшими.