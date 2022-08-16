Самолет-разведчик Великобритании нарушил границу России

Минобороны: МиГ-31 перехватил нарушивший границу России самолет RC-135 ВВС Великобритании

Минобороны России заявило, что самолет-разведчик Военно-воздушных сил Великобритании нарушил воздушную границу России. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали неизвестную воздушную цель над Баренцевым морем, передает РИА Новости.

Нарушение границы

Самолет Британии двигался в сторону государственной воздушной границы России и нарушил ее в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Для пресечения инцидента и на перехват из состава дежурных по ПВО подняли истребитель МиГ-31бм.

Российский МиГ31 идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Отмечается, что экипаж российского МиГ-31бм вытеснил RC-135 из воздушного пространства России.

12 августа крупный стратегический разведывательный самолет Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint зафиксировали над акваторией Черного моря. Разведчик направлялся в сторону города Сочи, однако не долетел до российской территории, сделал разворот и полетел обратно.

Реакция России

Инцидент с британским самолетом прокомментировали в Совете Федерации и Государственной думе России. В частности, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил действия самолета и счел их угрозой. Он подчеркнул, что представители ряда стран Запада обнаглели до предела, и призвал их избежать подобного поведения.

Это несомненная провокация, и это, конечно, стопроцентная угроза для нас Сергей Цеков член комитета Совета Федерации по международным делам

В свою очередь первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что с помощью инцидента с самолетом Лондон проверял реакцию Москвы. «Если это случайно, думаю, они объяснят. Если это умышленно, он просто в следующий раз не вернется на свою базу», — пригрозил он.

Играют с огнем. Это попытка Великобритании действовать нам на нервы. Могут получить по полной Владимир Джабаров Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации

В Госдуме также прокомментировали инцидент с британским RC-135. В частности, депутат Олег Морозов назвал нарушение госграницы России провокацией.

При ином уровне накала международной обстановки это можно было бы назвать пограничным инцидентом. Но сегодня явно отдает провокацией и пробой нас «на зуб». Мы дали понять: у нас военные зубы крепче, как и выдержка Олег Морозов депутат Госдумы

Угроза для моста

15 августа депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко рассказал, что провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом об уничтожении Крымского моста на саммите НАТО в июне. Он также опубликовал снимок со встречи, на которой, кроме него и главы Уоллеса, изображен бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В ответ на заявление Гончаренко министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал, что Москва возьмет «на заметку» угрозы Киева уничтожить Крымский мост. Он напомнил, что Россия является «ответственной структурой» и не обойдет вниманием заявления «говорящих голов» на Украине. Все намерения угрожать мосту будут пресекаться, отметил глава МИД.

Дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах Сергей Лавров глава МИД России

Однако 15 августа Британия опровергла планы уничтожить Крымский мост. С таким заявлением выступил зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки. «Я ничего не слышал об этом», — ответил дипломат на вопрос, действительно ли у Лондона существуют общие планы с Киевом по уничтожению Крымского моста.