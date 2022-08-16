Поклонники Арианы Гранде обвинили Nickelodeon в сексуализации певицы в детских сериалах

Поклонники американской певицы Арианы Гранде обвинили Nickelodeon в «сексуализации и инфантилизации» артистки в период, когда она снималась в детских сериалах «Виктория-победительница» и «Сэм и Кэт». Об этом сообщает Newsweek.

Критика в адрес Nickelodeon стала появляться в сети после выхода книги «Я рада, что моя мама умерла» бывшей коллеги Гранде по сериалу актрисы Дженнет МакКарди. В мемуарах автор описала свои сложные отношения с матерью, а также рассказала о жестоком обращении на съемочной площадке и эксплуатации со стороны Nickelodeon и продюсера Дэна Шнайдера. Фанаты заявили, что подобное в свое время пережила и Ариана.

Один из пользователей сети вспомнил сайт TheSlap, ранее связанный с Nickelodeon, на котором размещались эксклюзивные кадры со съемок шоу. Так, на некоторых из них Гранде в образе девочки-кошки снимала себя на видео в своей спальне. На других актриса засовывала палец в рот или поливала себя водой. Утверждается, что эти ролики были сняты Шнайдером.

Гранде получила роль Кэт Валентайн в шоу «Виктория-победительница», когда ей было 16 лет. Сериал выходил на экраны с 2010 по 2013 год. Она также снималась в спин-оффе ситкома «Сэм и Кэт».

Ранее актриса Натали Портман пожаловалась на проблемы с сексуальностью из-за роли в «Леоне».