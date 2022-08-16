В СВР заявили о намерении Запада посеять хаос на планете

СВР сообщила о намерении стран Запада посеять хаос в разных регионах планеты

Страны Запада ради сохранения своего доминирования постараются посеять хаос в различных регионах планеты. Об этом сообщил представитель Службы внешней разведки (СВР) России генерал-полковник Владимир Матвеев, его слова передает РИА Новости.

«Запад слабеет, спотыкается, но все еще кажется себе очень могущественным. По нашим данным, в Белом доме всерьез рассчитывают реанимировать и даже укрепить глобальную либеральную диктатуру», — сказал он.

По его словам, Запад во главе с США будет становиться агрессивнее по мере утраты своего могущества. Ради того, чтобы выиграть время для консолидации и перегруппировки сил, продолжил Матвеев, Вашингтон с сателлитами постараются посеять хаос в других странах и превратить застарелые конфликты в «горячие точки».

Он также подчеркнул, что в зоне повышенного риска находится вся планета.

Ранее в СВР заявили, что западные страны почти списали киевский режим со счетов и перешли к практическому разделу и оккупации по крайней мере части земель Украины.