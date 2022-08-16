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Названо самое слабое место Евросоюза в борьбе с Россией

Финский политолог Аалтола обвинил Венгрию и ее партнеров в ослаблении ЕС перед Россией

Фото: Unsplash

Руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола заявил, что позиция некоторых представителей Европейского союза (ЕС), включая Будапешт, может нанести вред Евросоюзу в противостоянии с Москвой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Финский эксперт названо самое слабое место Евросоюза в борьбе с Россией и обвинил Венгрию и ее партнеров в ослаблении ЕС перед Россией. Он напомнил о выступлениях венгерского премьера Виктора Орбана, указывавшего на неэффективность и провал санкций против Москвы.

«По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией», — подчеркнул Аалтола.

Политолог добавил, что европейские ограничения «невероятно легко обойти», поэтому Брюсселю необходимо оперативно реагировать на пути их преодоления. Рост экспорта в Россию говорит о слабости санкций, отметил он. Аалтола призвал оказать давление на третьи страны, чтобы увеличить эффективность мер против Москвы.

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Марина Совина
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