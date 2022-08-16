Британская газета показала фото Джонсона с голым торсом на отдыхе

Борис Джонсон на отдыхе показал грудные мышцы, к чему призывал лидеров G7

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон показал грудные мышцы, к чему призывал лидеров Группы семи (G7) в ходе июньского саммита. Фото политика с отдыха в Греции публикует британская газета The Sun.

Фото Джонсона с голым торсом было сделано, когда он отдыхал на одном из отдаленных пляжей, о существовании которого известно далеко не всем местным. Жители рассказали, что хотя это место — прекрасный выбор для отдыха, в тот день там было очень жарко, поэтому политик с семьей пробыли на пляже недолго.

О том, что Джонсон уехал отдыхать в Грецию, сообщалось 14 августа. Фото премьера и его супруги Керри Сайммондс были сделаны в одном из супермаркетов в городе Неа-Макри в Восточной Аттике. При этом сам политик не объявлял о том, что уехал в отпуск.

В ходе саммита G7 в июне Джонсон спросил остальных лидеров стран Группы семи, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского президента Владимира Путина. Канадский премьер Джастин Трюдо сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом. На что Джонсон заявил, что они должны показать свои грудные мышцы.