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Борис Джонсон уехал отдыхать в Грецию

Экс-премьер Британии Джонсон проводит отпуск в городе Неа-Макри в Греции

Фото: Oli Scarff / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший об уходе в отставку в начале июля, уехал отдыхать и проводит отпуск в Греции. Об этом сообщает издание protothema.gr, опубликовавшее видеоролик, на котором можно увидеть политика.

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Утверждается, что кадры сделаны в одном из супермаркетов в городе Неа-Макри в Восточной Аттике. Издание отмечает, что присутствие политика тут же заметили другие покупатели, которые сняли его на видео. Одна из женщин поприветствовала Джонсона, тот ответил взаимностью.

Кроме того, в кадре оказалась и его супруга Керри Сайммондс, а также несколько охранников. «Британский премьер в пиджаке без галстука сам делал покупки в местном супермаркете и, по информации protothema.gr, пытался на ломаном греческом спросить, есть ли наполовину обезжиренное молоко. Борис Джонсон оплатил продукты, вышел и сел в одну из машин, которые ждали его возле супермаркета», — сообщает СМИ. Кроме того, вскоре один из местных жителей разместил на своей странице фотографию Джонсона и его супруги возле холодильника с пивом.

Сам политик не объявлял о том, что уехал в отпуск.

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Виктория Кондратьева
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