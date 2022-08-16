Минобороны заявило об оставленных под Артемовском запрещенных французских минах

МО РФ: на оставленных ВСУ позициях под Артемовском нашли запрещенные французские мины

После отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-под Артемовска там нашли французские противотанковые мины, применение которых нарушает Женевскую конвенцию. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, речь идет о позициях 72-й механизированной бригады ВСУ. Российские военные обнаружили там свыше 50 мин французского производства EMP F2, которые после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить.

В Минобороны добавили, что применение мин является прямым нарушением требований второго протокола «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств», который является частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия. Отмечается, что ее приняли в Нью-Йорке 10 октября 1980 года.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что в районе Артемовска, Соледара и Северска в ходе специальной военной операции отмечаются позитивные сдвиги. По его словам, в агломерации трех городов подразделения НМ ЛНР демонстрируют «существенные успехи», позволяющие «смотреть с оптимизмом на происходящее».