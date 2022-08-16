Эксперты рассказали о сложности при накоплении миль на банковских картах

СМИ заявили о непривлекательности банковских карт с милями

Копить и тратить мили, накопленные на специальных банковских картах, стало сложнее. Владельцы таких карт могут оплачивать покупки билетов с российских карт Visa и Mastercard только внутри страны. Также из минусов эксперты называют невозможность продолжать копить мили, совершая покупки у определенных партнеров, так как они ушли с рынка, дороговизну обслуживания, выпуска, а у каких-то банков отсутствие доставки. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей рынка.

«Дороговизна обслуживания банковских карт с кэшбэком милями, сложность оплаты бонусами в текущей ситуации и сужение сферы их применения делают такие продукты российских банков непривлекательными для россиян. Эксперты полагают, что и самим кредитным организациям сокращают мильные проекты, сейчас им будет сложно поддерживать работу таких карт, скорее всего, не без дополнительных затрат и введения отдельной платы либо за открытие, либо за обслуживание», — пишет издание.

Эксперт туристической отрасли Дмитрий Горин напомнил, что кэшбековые программы существенно сократились после того, как пропала возможность расплачиваться российскими картами за рубежом.

«Российскими картами сейчас нельзя расплатиться за рубежом. Кэшбековые программы существенно сократились. В тревел есть собственные программы совместно с банками, минуя прямые мили авиакомпаний. У банков из привилегий остались бизнес-залы, которые работают только по России пока. Конечно, остались и мильные программы для тех, кто путешествует внутри страны. Но мой совет, постоянно проверять программы, так как условия обновляются, может быть выгоднее взять карту в рамках другой программы, поменять», — сказал Дмитрий Горин «Ленте.ру».

При этом он напомнил, что если лететь, например, в Турцию или на Мальдивы, в страны СНГ то, безусловно, привилегиями карты с милями можно продолжать пользоваться. По его словам, после выхода перевозчиков из международных альянсов число привилегий для пассажиров ожидаемо сократилось. Он добавил, что клиентам стоит обращать внимание на новые предложения банков, которые дают кэшбек по видам покупок.

«Просто нужно понимать, что количество перелетов сократилось. На внутренних рейсах мили работают, их никто не отменял. Но программы трансферов, лаунжей сейчас все равно остались в банках, но мильные программы работают для тех, кто летает по России, кто летает за границу — смысла нет, если только летать по открытым направлениям, которых не так много», — резюмировал эксперт.

