Социально ориентированные НКО научили привлекать внимание к их деятельности

НКО научили грамотно преподносить информацию о себе, чтобы донести помощь для нуждающихся

Для представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в столице провели курс «Коммуникационная школа добрых дел». Им рассказали, как рассказывать аудитории о своих проектах, чтобы привлечь тех, кому нужна помощь, партнеров, сторонников, волонтеров и доноров. Программа реализована в рамках конкурса «Москва — добрый город» столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

Бесплатные курсы для НКО проходили с мая по июнь 2022 года, сообщает сайт мэра столицы.

«Зачастую продвижению социальных проектов и социально значимой деятельности мешают не только ограничивающие убеждения, но и отсутствие систематизированной работы у самих организаций, нехватка знаний и опыта, лайфхаков и инструментов. Наш проект способствовал повышению качества коммуникаций НКО», — рассказал неоднократный лауреат премии «Медиаменеджер России», основатель Ассоциации социальных коммуникаций Дмитрий Солопов.

Вместе с Дмитрием Солоповым в проекте в качестве преподавателей были задействованы специалисты по коммуникациям в некоммерческом секторе, журналисты и пиарщики. Например, руководитель Центра социальных коммуникаций «Социальный эффект» Виталий Самолет рассказал о стратегическом планировании, помог слушателям курсов разобраться в особенностях продвижения в социальных сетях и контент-маркетинге.

Журналисты и специалисты по коммуникациям объяснили представителям НКО, как эффективно взаимодействовать со средствами массовой информации. А специалист по работе с блогерами Виталий Демидович провел вебинар о том, как наладить отношения с лидерами мнений.

В финале курсов работники НКО при деятельной помощи преподавателей смогли реализовать составленные в ходе обучения коммуникационные дорожные карты освещения своих проектов.

В число таких программ входят информационный портал «Про паллиатив» Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»; «Маршрут помощи: муковисцидоз» Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце»; «Рисуем + вяжем = возвращаемся после инсульта» Региональной общественной организации содействия инвалидам и незащищенным слоям населения «Золотое переплетение»; «Школа инклюзивного волонтерства» Благотворительного фонда содействия охране здоровья, социальной поддержке и защиты граждан «Люблю жизнь»; «Особая семья» и «Московское долголетие» Региональной общественной организации инвалидов «Здоровье человека».

Как отметили организаторы, в 2021 году более 100 социальных проектов НКО стали победителями грантового конкурса «Москва — добрый город».

На сегодняшний день в столице зарегистрировано более 30 тысяч негосударственных НКО, более 30 процентов из них выбрали социально ориентированную деятельность. Но, как показывает практика, далеко не все они умеют успешно себя презентовать и донести помощь тем, кто в ней действительно нуждается.