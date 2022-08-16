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В Москве семилетнему мальчику отрезали четверть пениса при обрезании

В Москве семилетнему мальчику провели обрезание на дому и отрезали четверть пениса

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве родители семилетнего мальчика решили провести ему обрезание на дому. В результате операции ребенок лишился четверти пениса, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Согласно данным, родители мальчика вызвали хирурга домой, чтобы тот провел операцию по удалению крайней плоти. Однако во время процедуры произошел несчастный случай. Мальчика пришлось везти в больницу, где врачи оказали ему помощь.

Произошедшее подтвердили в Следственном комитете (СК) России по Москве.

«Мужчина, являющийся врачом-хирургом частной клиники, находясь в квартире, расположенной по улице Героев Панфиловцев в городе Москве, при проведении семилетнему мальчику платной медицинской процедуры причинил ему травматические повреждения», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

В июле восьмидневный ребенок уроженца Таджикистана в Москве также попал в больницу после того, как врач провел ему обрезание на дому.

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Никита Абрамов
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