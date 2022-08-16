В Совфеде назвали место завершения спецоперации

Сенатор Джабаров заявил, что спецоперация должна завершиться на западных границах Украины

Любой украинский регион, который не затронет денацификация, останется проектом Анти-Россия. Специальная военная операция должна завершиться на западных границах Украины. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

По словам сенатора, в регионы Украины продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО, кроме того, оттуда будут прилетать смертоносные «подарки» на взятые под контроль России территории.

Вывод напрашивается сам по себе, считает политик. «Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины», — заключил парламентарий.

Ранее Джабаров заявил, что России необходимо держать ядерное оружие «наготове». Сенатор отметил, что нужно надеяться лишь на свои силы и иметь ядерное вооружение, которое может понадобиться. По его мнению, атака со стороны России произойдет, если под угрозой окажутся безопасность страны и ее территориальная целостность.