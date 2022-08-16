Российские школьницы забрались в дорожный каток и протаранили торговый павильон

В Красноярском крае школьницы на дорожном катке протаранили торговый павильон

В городе Ачинске Красноярского края школьницы на дорожном катке протаранили торговый павильон. Видео с последствиями происшествия появилось в группе «Ачинск, общественное движение» в соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно работающий каток, который врезался в переднюю стену торгового павильона по продаже цветов. В результате удара входная дверь оказалась вогнута внутрь ларька. По словам очевидцев, три девочки лазили по припаркованному катку и случайно его завели, после чего тот начал движение. Дорожную технику пытались остановить прохожие, но им это не удалось. В итоге каток буксовал, упершись в стену ларька, пока его не заглушили.

Сейчас полиция устанавливает личности и возраст нарушителей, рассказали изданию «Подъем» в региональном МВД. По данным российского ведомства, о происшествии сообщила продавщица ларька. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток взял машину у родителей без спроса и протаранил машину скорой помощи. В результате происшествия погибли пять человек.