Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские школьницы забрались в дорожный каток и протаранили торговый павильон

В Красноярском крае школьницы на дорожном катке протаранили торговый павильон

В городе Ачинске Красноярского края школьницы на дорожном катке протаранили торговый павильон. Видео с последствиями происшествия появилось в группе «Ачинск, общественное движение» в соцсети «Вконтакте».

На кадрах видно работающий каток, который врезался в переднюю стену торгового павильона по продаже цветов. В результате удара входная дверь оказалась вогнута внутрь ларька. По словам очевидцев, три девочки лазили по припаркованному катку и случайно его завели, после чего тот начал движение. Дорожную технику пытались остановить прохожие, но им это не удалось. В итоге каток буксовал, упершись в стену ларька, пока его не заглушили.

Сейчас полиция устанавливает личности и возраст нарушителей, рассказали изданию «Подъем» в региональном МВД. По данным российского ведомства, о происшествии сообщила продавщица ларька. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток взял машину у родителей без спроса и протаранил машину скорой помощи. В результате происшествия погибли пять человек.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
На площадке для хранения боеприпасов в Крыму произошел пожар
В Эстонии решили демонтировать еще шесть советских памятников
Российская подлодка будущего получит беспилотники
Минобороны раскрыло ущерб из-за диверсии на складе боеприпасов в Крыму
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
Стало известно об альтернативе приложения Сбера в AppStore
С осужденного мэра Оренбурга взыскали 10 тысяч рублей недостающей взятки
Россиянам перечислили трудности получения зарубежных банковских карт
В Москве умер знаменитый народный артист России
Минобороны назвало диверсией пожар и детонацию боеприпасов на складе в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.