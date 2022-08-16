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Скончался один из первых судей Конституционного суда России Анатолий Кононов

В Москве умер один из первых судей Конституционного суда России 75-летний Анатолий Кононов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве скончался один из первых судей Конституционного суда России 75-летний Анатолий Кононов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, судья умер 15 августа. Подробности произошедшего неизвестны.

В 1973 году Анатолий Кононов закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 1971-го по 1979 год работал в прокуратуре Кировского района Москвы, затем занимался научной и педагогической деятельностью.

30 октября 1991 года юрист был избран судьей Конституционного Суда России, а в декабре 2009 года заявил о своей отставке с 1 января 2010 года по состоянию здоровья.

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Екатерина Власова
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