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В Польше подписали закон «О газовой безопасности» на случай дефицита газа

Президент Польши Дуда подписал закон, касающийся защиты страны на случай дефицита газа

Фото: Agencja Gazeta / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «О газовой безопасности», касающийся защиты страны на случай дефицита природного газа. Об этом уведомляет РИА Новости, цитируя пресс-службу главы государства.

Как сообщили в канцелярии польского лидера, в законе «О внесении изменений в некоторые законы об усилении газовой безопасности государства в связи с ситуацией на рынке газа», который был ранее принят парламентом страны, указано, что на фоне сложившейся ситуации возникла необходимость введения в национальной правовой системе особых правовых инструментов. Это позволит обеспечить возможность плавного реагирования в реальном времени на дальнейшее ухудшение ситуации на рынке природного газа.

Законопроект предусматривает отказ до 2027 года от либерализации цен на природный газ и продлевает период, в течение которого субъекты должны поставлять обязательные запасы природного газа в газовую систему, с 40 до 45 дней. Как полагают авторы, это «предоставит этим субъектам дополнительную гибкость, необходимую в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно на зарубежных газовых рынках».

На сегодняшний день правительство государства заявляет, что их газовые хранилища заполнены на 100 процентов, протестуя таким образом против любого ограничения потребления энергоносителей, инициируемого Евросоюзом (ЕС).

Ранее представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк спрогнозировал Польше дефицит газа в ближайшие месяцы, добавив, что нехватку будет сложно восполнить из-за длинной очереди на покупку дополнительного топлива.

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Варвара Кузьмина
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