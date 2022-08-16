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Российского полицейского осудили на четыре года за миллионное мошенничество

В Воронеже экс-начальника отдела ГУ МВД осудили на четыре года за миллионное мошенничество

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронеже суд приговорил к четырем годам лишения свободы 43-летнего бывшего начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области. Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и лишил права занимать должности в правоохранительных органах 2,5 года. Полицейский не признал вину.

По данным ведомства, с ноября 2018 по май 2019 года фигурант пообещал директору компании за вознаграждение прекратить налоговые проверки и завершить расследование уголовного дела. Суммарно он хотел получить за это десять миллионов рублей, хотя выполнять свои обязательства не собирался.

Сначала руководитель передал полицейскому два миллиона рублей, а спустя пол года еще три миллиона рублей через посредника. Однако правоохранителям удалось задержать фигуранта.

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Екатерина Власова
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