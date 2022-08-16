Драка мужчин у входа на станцию в московское метро попала на видео

Трое мужчин подрались у входа на станцию метро «Александровский сад» в Москве

Трое мужчин подрались у входа на станцию метро «Александровский сад» в Москве, видео с места событий опубликовал портал «МВД-Медиа».

На появившихся кадрах видно, как один из участников потасовки перепрыгивает через створки турникета и разбивает их. Затем мужчина распыляет газовый баллончик в сторону оппонентов.

Правоохранителям уже удалось задержать всех участников конфликта. Ими оказались двое жителей Волгограда, еще один нарушитель приехал в российскую столицу из Санкт-Петербурга. На всех были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Тверской суд Москвы признал их виновными и назначил штраф.

Ранее депутат заксобрания Петербурга Алексей Зинчук подрался с эвакуаторщиком у метро «Гражданский проспект» из-за торговых павильонов. Сотрудники полиции забрали в отдел всех участников драки, позже депутата петербургского заксобрания отпустили.