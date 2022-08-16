В России предложили учредить звание для многодетных семей

Депутат Милонов предложил учредить в России звание «Геройская семья»

«Мать-героиня» — прекрасное звание, однако не стоит забывать о том, что в идеальной семье мама воспитывает детей вместе с папой, высказался в разговоре с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов. Он предложил учредить в России звание для многодетных семей.

Ранее президент России Владимир Путин учредил в стране звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Согласно указу, обладательницам данной награды будут выплачивать единовременное поощрение в размере один миллион рублей.

После председатель Союза отцов России Юрий Соленов в разговоре с «Говорит Москва» предложил учредить аналогичное звание для мужчин — «Отец-герой».

«Я уверен, что большинство "Мам-героинь" хотело бы, чтобы их звание доставалось всей семье, поэтому я бы по желанию мамы, конечно, давал бы звание семье: «Геройская семья» или «Многодетная особо уважаемая семья», чтобы подчеркнуть важность воспитания и важность того, что ребенок должен развиваться в полной семье. Все-таки «Отец-герой», «Мать-героиня» — это хорошо, но лучше всего, когда идет разговор о героической семье — это тот идеал, к которому мы должны стремиться», — поделился депутат.

Он также заявил о необходимости призывать россиян стремиться получить это звание. Мотивировать родителей, по мнению Милонова, можно какими-то дополнительными льготами и поощрениями на региональном уровне.

Президент Владимир Путин поддержал идею возродить звание «Мать-героиня» 1 июня. По словам главы государства, российские власти решили обновить и расширить положение о мерах по социальной поддержке многодетных семей.

