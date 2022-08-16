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Жители сообщили о клубах черного дыма над военной базой под Симферополем

«Ъ»: жители сообщили о черном дыме над военной базой в Гвардейском под Симферополем

Фото: Яндекс.Карты

Местные жители сообщили о клубах черного дыма над военной базой, которая находится в поселке Гвардейское Симферопольского района. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника, военные ведомства вместе с правоохранительными органами проверяют версию, согласно которой атаку на склад боеприпасов мог совершить малый беспилотный летательный аппарат.

16 августа на севере Крыма сдетонировали боеприпасы. Прибывший на место ЧП глава полуострова Сергей Аксенов заявил о двух пострадавших. Также он заверил, что сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Никита Абрамов
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