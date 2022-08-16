Около двух тысяч жителей российского города остались без света

В Краснодаре около двух тысяч жителей остались без электричества из-за повреждения кабеля

В Краснодаре около двух тысяч жителей остались без электричества из-за повреждения кабеля. О происшествии сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) российского города в Telegram.

«Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС "ХБК-153" и семь трансформаторных подстанций», — уточнили в пресс-службе.

Без света остались улицы: Старокубанская, Уральская, Селезнева, Сормовская. Представители краснодарской администрации отметили, что в зоне отключения электроэнергии находятся примерно две тысячи человек.

Специалисты уже начали работать на месте. Они пообещали в скором времени устранить аварийную ситуацию.

Ранее в Севастополе произошло массовое отключение электричества из-за аварии на подстанции. В правительстве проводили проверку, чтобы установить причины происшествия.