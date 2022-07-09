Жители Севастополя остались без света

В Севастополе произошло массовое отключение электричества из-за аварии на подстанции

В Севастополе произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По информации властей, в субботу, 9 июля, без света остался центр Севастополя и часть окраин. На улицах города перестали работать троллейбусы и светофоры. Причиной послужила авария на подстанции «Севастополь».

У части горожан подача света позднее была восстановлена. Идет постепенное подключение остальных жителей Севастополя.

В правительстве добавили, что в причинах аварии разбираются энергетики.

В мае жители сотни населенных пунктов Омской области остались без воды. Причиной послужил прорыв на магистральном водопроводе Троицкое — Шапаровка.