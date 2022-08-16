Российский трихолог назвала влияющие на частоту мытья волос факторы
Российский трихолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова назвала влияющие на частоту мытья волос факторы. Комментарий эксперта приводит издание Nation News.
Так, врач отметила, что удаление загрязнений с кожи головы является гигиенической процедурой, которая не несет лечебного эффекта и в то же время не оказывает вреда. По этой причине количество водных процедур определяется в каждом случае индивидуально — в зависимости от внешних и внутренних причин, в том числе выработки кожного сала.
«Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову, нет. И тот миф, что голову стоит мыть реже, — это просто миф», — заявила специалистка.
В апреле Галлямова также раскрыла способ выбрать идеальный шампунь. Так, врач назвала наиболее подходящим шампунь, который дает ощущение вымытой головы. В то же время если после процедуры остались неприятные ощущения или ухудшилось состояние кожи, от примененного средства следует отказаться.