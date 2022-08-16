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Российский трихолог назвала влияющие на частоту мытья волос факторы

Трихолог Галлямова: частота мытья волос определяется сезонностью и гормональным фоном

Фото: unsplash

Российский трихолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова назвала влияющие на частоту мытья волос факторы. Комментарий эксперта приводит издание Nation News.

Так, врач отметила, что удаление загрязнений с кожи головы является гигиенической процедурой, которая не несет лечебного эффекта и в то же время не оказывает вреда. По этой причине количество водных процедур определяется в каждом случае индивидуально — в зависимости от внешних и внутренних причин, в том числе выработки кожного сала.

«Все зависит также от ритма жизни, от сезонности, от гормонального фона и так далее. Поэтому стандарта, сколько мыть голову, нет. И тот миф, что голову стоит мыть реже, — это просто миф», — заявила специалистка.

В апреле Галлямова также раскрыла способ выбрать идеальный шампунь. Так, врач назвала наиболее подходящим шампунь, который дает ощущение вымытой головы. В то же время если после процедуры остались неприятные ощущения или ухудшилось состояние кожи, от примененного средства следует отказаться.

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Алина Гостева
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