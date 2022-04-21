Российский врач раскрыла способ выбрать идеальный шампунь

Трихолог Юлия Галлямова назвала идеальным шампунь, который дает ощущение вымытой головы

Российский трихолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова раскрыла способ выбрать идеальный шампунь. Комментарий эксперта приводит издание News.ru.

Так, врач назвала наиболее подходящим шампунь, который дает ощущение вымытой головы. В то же время если после процедуры остались неприятные ощущения или ухудшилось состояние кожи, от примененного средства следует отказаться.

«Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то это идеальный шампунь. Универсального средства выбора шампуня не существует. Выбираете по комфортности», — объяснила специалист.

Кроме того, трихолог рассказала, что шампуни с лауреатсульфатом, которые считались опасными, на самом деле не наносят вреда. Напротив, подобные средства полезны для людей с жирной кожей головы.

Ранее в апреле звездная стилистка и директор британской компании ColorProof Эрика Конан дала советы по выбору подходящего цвета и техники при окрашивании волос. По мнению специалистки, перед проведением процедуры в первую очередь необходимо задуматься о том, каким образом придется впоследствии ухаживать за волосами. В случае отсутствия возможности часто посещать салон красоты для поддержания свежего вида прически, лучше отказаться от однотонного окрашивания в пользу мелирования или лессировки.