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Российский врач раскрыла способ выбрать идеальный шампунь

Трихолог Юлия Галлямова назвала идеальным шампунь, который дает ощущение вымытой головы

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Российский трихолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова раскрыла способ выбрать идеальный шампунь. Комментарий эксперта приводит издание News.ru.

Так, врач назвала наиболее подходящим шампунь, который дает ощущение вымытой головы. В то же время если после процедуры остались неприятные ощущения или ухудшилось состояние кожи, от примененного средства следует отказаться.

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«Если при этом не появилась мелкая перхоть, шелушение, зуд, сухость головы, то это идеальный шампунь. Универсального средства выбора шампуня не существует. Выбираете по комфортности», — объяснила специалист.

Кроме того, трихолог рассказала, что шампуни с лауреатсульфатом, которые считались опасными, на самом деле не наносят вреда. Напротив, подобные средства полезны для людей с жирной кожей головы.

Ранее в апреле звездная стилистка и директор британской компании ColorProof Эрика Конан дала советы по выбору подходящего цвета и техники при окрашивании волос. По мнению специалистки, перед проведением процедуры в первую очередь необходимо задуматься о том, каким образом придется впоследствии ухаживать за волосами. В случае отсутствия возможности часто посещать салон красоты для поддержания свежего вида прически, лучше отказаться от однотонного окрашивания в пользу мелирования или лессировки.

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Алина Гостева
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