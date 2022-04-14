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Стилистка дала советы по выбору подходящего цвета при окрашивании волос

Стилистка Эрика Конан посоветовала выбирать при окрашивании волос натуральные оттенки

Фото: Shutterstock

Звездная стилистка и директор британской компании ColorProof Эрика Конан дала советы по выбору подходящего цвета и техники при окрашивании волос. Ее слова приводит портал Who What Wear.

По мнению специалистки, перед проведением процедуры в первую очередь необходимо задуматься о том, каким образом придется впоследствии ухаживать за волосами. Так, в случае отсутствия возможности часто посещать салон красоты для поддержания свежего вида прически лучше отказаться от однотонного окрашивания в пользу мелирования или лессировки.

В то же время в случае выбора равномерного окрашивания по всей длине следует отдавать предпочтение оттенкам, максимально приближенным к натуральному цвету волос. При соблюдении этого правила риск того, что светлые корни будут выглядеть слишком тусклыми, а темные — «утяжелят» прическу, значительно снизится.

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Конан также отметила, что важно не жалеть деньги на дорогие средства для укладки. «Высококачественные инструменты ускоряют процесс укладки, а также предотвращают повреждение волос, позволяя им меньше времени находиться под воздействием высоких температур. Это особенно актуально, если у вас тонкие или ломкие волосы», — подвела итог Конан.

Ранее в апреле стилистка Фелиция Доссо назвала восемь самых модных причесок 2022 года. По мнению специалиста, в нынешнем году самыми актуальными стали различные вариации стрижки пикси — прически, открывающей шею и зону ушей. Также в моду вошли наращивание волос длиной до пояса и легкая завивка. Помимо этого, в списке популярных причесок оказались пышные укладки в стиле 1990-х годов, такие как завивка на горячие бигуди с челкой-занавеской и многослойные стрижки.

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Татьяна Карпова
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