Российский банк приостановил платежи в евро

«Уралсиб» приостановил переводы и платежи в евро

Российский банк «Уралсиб» приостановил переводы и платежи в евро для своих клиентов — физлиц, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

То же самое коснулось и юридических лиц, операции в долларах по-прежнему доступны, также обеим категориям клиентов доступны входящие платежи. Ситуация объясняется введением ограничений валютных операций со стороны европейских банков-корреспондентов.

Ограничения введены с 13 августа, российские информагентства обратили на них внимание 16 августа.

В июне «Уралсиб» перестал проводить платежи от российских банков-партнеров в долларах и евро из-за отказа иностранных банков принимать такие операции. Тогда клиентов банка ситуация не затронула.