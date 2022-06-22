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Российский банк перестал проводить платежи партнеров в долларах и евро

Банк «Уралсиб» перестал проводить платежи российских партнеров в долларах и евро

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Банк «Уралсиб» перестал проводить платежи от российских партнеров в долларах и евро из-за отказа иностранных банков принимать такие операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

«В связи с политикой иностранных банков-корреспондентов банк больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков-партнеров в долларах и евро, о чем банк "Уралсиб" уведомил их в своем письме», — отмечается в заявлении.

При этом клиентов «Уралсиба» ситуация не затронула, уточнили в банке. Операции по проведению собственных платежей, как физических, так и юридических лиц, продолжаются в обычном режиме.

Ранее 22 июня стало известно, что популярный американский брокер Interactive Brokers с 31 июля перестанет принимать от россиян рублевые переводы для пополнения счетов.

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Марина Совина
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