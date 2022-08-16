WSJ: США продолжили поставлять Китаю товары двойного назначения, укрепляя его ВПК

Власти США одобряют экспорт своих технологий в Китай. Из-за разрешенной торговли товарами двойного назначения Вашингтон позволяет Пекину укреплять его военно-промышленный комплекс (ВПК). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) с ссылкой на данные американского Министерства торговли.

Согласно данным, США продолжат поставлять в Китай полупроводники, аэрокосмические компоненты, технологии искусственного интеллекта и другие разработки, и это является хорошим подспорьем для дальнейшего развития китайских военных технологий.

Обозреватели отметили, что эти факты идут вразрез с утверждениями американских властей о том, что рост влияния Пекина в сфере инноваций и передовых технологий является одной из главных угроз национальной безопасности.

Стив Кунен, бывший ведущий аналитик Пентагона по экспортному контролю в Китае, выразил мнение, что высокий уровень одобрения лицензий на продажу технологий двойного назначения является свидетельством значительного провала политического курса США, который противоречит экономическим потребностям Вашингтона.

Ранее доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что США дестабилизируют мир своей внешней политикой, при этом сохраняя собственную гегемонию. Эксперт из Китая добавил, что как мировая держава США миновали свой пик, а сейчас вошли в стадию «упадка американской мощи». По его мнению, Белый дом надеется «использовать другие страны как расходный материал для сдерживания Китая и России».