В Китае сравнили политику США с безголовой курицей

Доцент Пекинского университета Сюй Лян сравнил внешнюю политику США с безголовой курицей

Доцент Пекинского университета Сюй Лян заявил, что США дестабилизируют мир своей внешней политикой, при этом сохраняя собственную гегемонию. Об этом он сообщил в беседе с Global Times.

«США сегодня — это больной человек, который отчаянно ищет лечение, как безголовая курица, как будто он может обрести свое былое здоровье, погрузив мир в хаос», — сравнил он.

Эксперт из Китая добавил, что как мировая держава США миновали свой пик, а сейчас вошли в стадию «упадка американской мощи». Хаотичные решения Вашингтона в ситуации с Тайванем говорят о том, что у страны остается меньше политических возможностей. При этом Белый дом надеется «использовать другие страны как расходный материал для сдерживания Китая и России», заключил Сюй Лян.

Ранее в Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом. С таким мнением выступил специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин. Он призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться Политики одного Китая.