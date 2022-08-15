В Китае назвали визит делегации США на Тайвань опасным ходом

Дипломат Лю Сяомин сравнил визит делегации Конгресса США на Тайвань с игрой с огнем

Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в своем Twitter-аккаунте назвал визит делегации Конгресса США на Тайвань опасным ходом.

Дипломат призвал Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая».

По его словам, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», выкованной руками более 1,4 миллиарда граждан.

Это очень опасный ход, который похож на игру с огнем. А те, кто играют с огнем, погибнут от него Лю Сяомин Специальный представитель правительства Китая по делам Корейского полуострова

Визит делегации США на Тайвань

14 августа делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань с двухдневным визитом. Помимо Марки, на Тайвань прибыли еще четыре сенатора. Американские политики встретятся с президентом острова Цай Инвэнь. Встреча пройдет утром 15 августа.

По данным Reuters, законодатели посетили Тайвань в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Там они обсудят с представителями местной администрации двусторонние отношения, безопасность, а также цепочки поставок.

«Визит Марки на Тайвань во главе делегации еще раз демонстрирует твердую поддержку острова Конгрессом США, особенно в то время, когда Китай усиливает напряженность в Тайваньском проливе и в регионе в целом с помощью военных учений», — говорится в заявлении властей США, приуроченном к визиту.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о готовящемся визите делегации Конгресса США на Тайвань. «Чтобы забрать то, что там забыла [спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси?» — пошутила она.

Визит Пелоси

2 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на Тайвань. Китай выступил с критикой такого шага и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

Сама Пелоси заявила, что «большая шумиха» вокруг визита на Тайвань связана с ее должностью — она занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...> Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом, думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки Нэнси Пелоси Спикер палаты представителей США

Власти КНР начали вводить ограничения в отношении Тайваня из-за визита Пелоси. Так с 3 августа Пекин приостановил поставки песка на Тайвань. Министерство коммерции КНР уточнило, что данная мера принята «в соответствии с существующими правовыми нормами».

Кроме того, китайские власти заявили о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Причины временных ограничений против острова не называются, однако СМИ отмечают, что новые экономические санкции связаны с напряженностью отношений на фоне визита Пелоси.

Также Пекин ввел санкции против Тайваньского демократического фонда и Международного фонда сотрудничества и развития.

Эти организации связаны с сепаратистскими элементами на Тайване, <...> они очерняли облик нашей страны и пытались повлиять на международное сообщество для нарушения принципа одного Китая Ма Сяогуан Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР

Реакция США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Китая несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе Энтони Блинкен Госсекретарь США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает неоправданным введение Китаем санкций в отношении Пелоси и членов ее семьи.

Я также хочу ясно дать понять, что США осуждают введение Китаем санкций против спикера Пелоси и членов ее семьи <...> Мы много раз говорили, что она имела право поехать [на Тайвань]. Этот шаг со стороны Пекина является необоснованным Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

При этом он отметил, что Соединенные Штаты не ищут кризиса с Китаем. По его словам, Вашингтон не видит причин для его появления и не считают нужным «исправлять ошибки». Представитель Белого дома отметил, что за рост напряженности ответственен Китай.

Бывший президент США Дональд Трамп, в свою очередь, раскритиковал визит Пелоси на Тайвань и назвал ее сумасшедшей. Он также отметил, что это сыграло на руку Китаю

Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло... Она сыграла точно им на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают Дональд Трамп Бывший президент США

Политик также назвал Пелоси «безумной», добавив, что ее действия не заканчиваются ничем хорошим.