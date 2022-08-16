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Путин заявил об уходе эпохи однополярного мира

Президент России Путин заявил об уходе эпохи однополярного миропорядка в прошлое

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к гостям X Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что сейчас геополитические изменения исторического масштаба движутся в другом направлении.

«Формируются контуры многополярного мироустройства, все больше стран выбирают суверенный путь», — пояснил Путин.

Гегемония Запада означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации — «мракобесие и отмену культуры», добавил российский президент.

Ранее Путин призвал Запад забыть о попытках «отменить» Россию. Он подчеркнул, что попытки отменить русскую культуру во всем мире тщетны, поэтому о них можно забыть.

До этого российский лидер указывал, что США объявили себя посланниками бога на Земле. По мнению Путина, интересы американской стороны объявляются священными. Президент также отметил, что правящие элиты западных стран пребывают в иллюзиях и цепляются «за тени прошлого».

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Анна Щербакова
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