Зеленский объяснил отказ реагировать на предупреждения США о спецоперации

Зеленский заявил, что реакция на предупреждения о спецоперации могла бы «погубить страну»

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские власти специально не стали реагировать на предупреждения США о планах России начать специальную военную операцию. По его мнению, это могло бы «погубить страну» и привести к панике и массовой эмиграции. Об этом политик сообщил в интервью изданию The Washington Post.

«Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло (реакция на предупреждения — прим. «Ленты.ру»), то в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон, — ничего бы не осталось. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос», — пояснил президент.

На данный момент некоторые украинцы, как поясняет издание, обвиняют Зеленского в том, что из-за такого подхода Украина оказалась не готова к полномасштабному конфликту, а жители не были эвакуированы из прифронтовой зоны, что и привело к тысячам жертв среди мирных граждан и к потери больших территорий.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины решила продлить военное положение в стране. Об этом заявил украинский депутат Ярослав Железняк. Помимо этого, Рада также утвердила указ «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».