Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Некоторым россиянам предложили списать долги за ЖКУ

«Известия»: в России предложили списать долги за ЖКУ утратившим кормильца семьям

Фото: РИА Новости

В России предложили списать долги за ЖКУ некоторым категориям россиян, среди которых утратившие кормильца семьи и потерявшие трудоспособность граждане. Соответствующее обращение в Минстрой направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), пишут «Известия».

«Бизнес предложил списать долги за ЖКУ отдельным категориям граждан — семьям, утратившим кормильца, а также потерявшим трудоспособность людям. Соответствующее обращение в Минстрой направила ассоциация АКОН», — отмечает издание со ссылкой на документ.

Предполагается, что такая мера решит проблему общей задолженности населения. Так, долги граждан за ЖКУ по итогам первого квартала 2022 года достигли 804,5 миллиарда рублей, что стало новым рекордом.

Также в организации выступили за то, чтобы все малоимущие получили субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги. Сейчас наличие задолженности является преградой для пособия.

Согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно 56,6 миллиардам рублей. Общая сумма задолженности достигла 804,5 миллиардов рублей в первом квартале этого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин призвал Запад забыть о попытках «отменить» Россию
В Роскачестве дали советы по выбору первого смартфона для ребенка
Госдеп высказался по вопросу обстрелов Запорожской АЭС
Некоторым россиянам предложили списать долги за ЖКУ
Иран ответил Евросоюзу по восстановлению ядерной сделки
55-летняя Сальма Хайек показала лицо без макияжа на новом фото в купальнике
Еврокомиссия раскрыла условия для разморозки инвестиций россиян
Сухогруз с украинским зерном перестал передавать данные о своем местоположении
Экономика Китая не оправдала ожиданий
Раскрыты последствия ядерной войны между Россией и США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.