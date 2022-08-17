Перечислены вышедшие из моды тренды осени

The Symbol: трикотажное платье в рубчик — устаревший модный тренд осени 2022 года

Редакторы журнала The Symbol перечислили модные тренды, которые потеряют свою актуальность осенью 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В список устаревшей одежды попали колготки с логотипами брендов и клоги. Вместо них эксперты порекомендовали присмотреться к высоким гольфам, поскольку в грядущем сезоне будет преобладать спортивный стиль, а также к чулкам с подвязками, балеткам и лоферам на массивной подошве.

Помимо прочего, специалисты назвали вышедшими из моды предметами осеннего гардероба платья в рубчик из трикотажной ткани и легинсы с разрезами. Им на смену пришли варианты из тонкой и гладкой пряжи, комбинации из шелка длины макси, а также широкие длинные брюки с низкой посадкой и модели карго.

В завершение авторы материала призвали отказаться от монохромных образов, а именно от вещей в бежевых оттенках. С подачи ведущих дизайнеров их заменит вся гамма пастельных оттенков — от нежно-розового до небесно-голубого, заключают журналисты.

В апреле американские стилистки Джанет Ганн и Мелисса Мейерс назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба. По их мнению, приталенные блейзеры утратили актуальность. Эксперты порекомендовали заменить их на подобные изделия фасона оверсайз. Кроме того, они посоветовали избавиться от укороченных курток и сделать выбор в пользу легких тренчей. Также Ганн и Мейерс считают, что устарела спортивная одежда с принтом в технике тай-дай.