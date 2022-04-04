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Стилистки назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба

Стилистки назвали блейзеры оверсайз и панамы модной заменой устаревшим предметам гардероба

Фото: Unsplash

Американские стилистки Джанет Ганн и Мелисса Мейерс назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба. Соответствующий материал появился на сайте портала Who What Wear.

По мнению специалисток, приталенные блейзеры утратили актуальность. Женщины порекомендовали заместить их на подобные изделия фасона оверсайз. Кроме того, они посоветовали избавиться от укороченных курток и сделать выбор в пользу легких тренчей. Также Ганн и Мейерс считают, что устарела спортивная одежда с принтом в технике тай-дай. «Принт тай-дай продолжает оставаться трендом, но он определенно трансформируется. Впоследствии вы все чаще будете видеть его на шелковых платьях вместо спортивных штанов», — пояснила Ганн.

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В то же время стилистки настояли на замене широкополых шляп панамами. «Широкополые шляпы по-прежнему уместны на пляже или у бассейна, но в городе забавные панамы позволяют нам выглядеть стильно и защищают лица от солнца», — подчеркнула Ганн. В свою очередь, Мейерс отметила, что джинсы скинни следует сменить на брюки из денима свободного кроя.

В марте эксперт по дениму Келли Харрингтон и редактор Net-a-Porter Либби Пейдж назвали пять видов брюк, которые заменят джинсы скинни в 2022 году. Согласно мнению специалистов, мешковатые, расклешенные джинсы и модели прямого кроя будут лидировать на рынке в нынешнем сезоне. Кроме того, модными станут брюки из денима, окрашенные в светлые тона. Указанный дизайн поможет освежить образ и понравится приверженцам минимализма, рассказали специалисты.

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Алина Гостева
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