Стоимость ремонта жилья в России выросла почти на треть за год

«Известия»: стоимость ремонта квартир увеличилась почти на 30% за последний год

По подсчетам экспертов, стоимость ремонта квартир выросла почти на 30 процентов за последний год. Об этом пишут «Известия».

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка сообщила, что цена на некоторые сметные работы увеличилась вдвое, в частности, на устройство технического освещения. С ней согласился руководитель управления разработки продукта ГК «Железно» Александр Пегушин, подтвердив, что стоимость отделки жилья подорожала на треть.

Заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова отметила, что цены на ремонт выросли на 20-25 процентов. По ее мнению, это объясняется ростом стоимости основных стройматериалов, повышением рабочими их расценок и дефицитом строителей, образовавшимся во время локдауна в 2020 году. «Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет», — заявила эксперт.

Председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое Александр Ручьев подчеркнул, что цены на стройматериалы, рабочую силу и логистику особенно растут на протяжении последних двух лет. Он добавил, что за прошедшие полгода также возникла необходимость постоянно искать новых поставщиков из-за дефицита зарубежных материалов, комплектующих и оборудования.

В августе россияне рассказали, сколько должен стоить ремонт в идеале. Больше половины из них заявили о готовности потратить на ремонт жилья не более одного миллиона рублей.