Россияне назвали идеальную стоимость ремонта жилья

«Ремонт со СберУслугами»: большинство россиян готовы потратить на ремонт менее 1 млн руб.

Большинство россиян (67 процентов) готовы потратить на ремонт менее одного миллиона рублей. Идеальную сумму вложений для переустройства жилья назвали в совместном исследовании «СберСтрахование» и сервис «Ремонт со СберУслугами», пишет РБК.

По данным аналитиков, 15 процентов респондентов рассчитывают отдать на ремонт от одного до двух миллионов рублей. Другие 11 процентов не против сделать ремонт за два-три миллиона рублей, а 6 процентов — более чем за три миллиона. При этом один процент пришелся на участников опроса, которые не указали оптимальную для себя стоимость ремонта.

Отмечается, что треть россиян планирует провести капитальный ремонт с проведением всех коммуникаций и возведением стен. Кроме того, пользователей интересует косметический ремонт квартиры и отдельных комнат.

Директор сервиса «Ремонт со СберУслугами» Юрий Иванов заметил в последнее время рост спроса на дизайн-проекты. Эксперт отметил, что клиенты также часто предлагают исполнителям закупить материалы для ремонта, так как рассчитывают на партнерские скидки для компаний в строительных магазинах.

Ранее аналитики интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру» назвали главные страхи россиян при ремонте жилья. Больше всего граждан пугает стоимость стройматериалов и риск столкнуться с недобросовестными подрядчиками.