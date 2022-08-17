Собчак увидела скрытый мотив в уходе Нагиева из шоу «Голос»

Ксения Собчак предположила, что Нагиев ушел из шоу «Голос» из-за риска санкций Запада

Журналистка Ксения Собчак предположила, что шоумен Дмитрий Нагиев мог уйти с поста ведущего шоу «Голос» и «Голос 60+» на Первом канале из-за риска санкций со стороны стран Запада. О том, какой скрытый мотив она увидела в уходе Нагиева из шоу, Собчак написала в Telegram-канале.

Собчак назвала Нагиева «умным парнем» и указала, что он намеренно не высказывался публично о спецоперации России на Украине. «Но работа на Первом федеральном канале сейчас (...) — это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем», — рассудила журналистка.

По ее словам, ведущего для проекта выбирали по принципу «кому нечего терять». Собчак заявила, что помимо Ларисы Гузеевой, которая в итоге заменила Нагиева, на этот пост рассматривали кандидатуру ведущей шоу «Мужское/Женское» Юлии Барановской.

Она также сочла, что телеканал дает шоумену отдохнуть «до лучших времен». По мнению журналистки, это похоже на ситуацию с телеведущим Иваном Ургантом, чья развлекательная программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля.

О том, что Нагиев покинет пост ведущего музыкального шоу« Голос 60+», а вместо него передачу будет вести Гузеева, ранее объявил Первый канал. В компании пояснили, что артист после десяти лет работы в проекте возьмет творческую паузу.

Нагиев позднее сообщил, что в грядущем сезоне он также не будет ведущим шоу «Голос». По словам артиста, он возьмет перерыв как минимум на один сезон.