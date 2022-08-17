Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Собчак увидела скрытый мотив в уходе Нагиева из шоу «Голос»

Ксения Собчак предположила, что Нагиев ушел из шоу «Голос» из-за риска санкций Запада

Фото: Pravda Komsomolskaya / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак предположила, что шоумен Дмитрий Нагиев мог уйти с поста ведущего шоу «Голос» и «Голос 60+» на Первом канале из-за риска санкций со стороны стран Запада. О том, какой скрытый мотив она увидела в уходе Нагиева из шоу, Собчак написала в Telegram-канале.

Собчак назвала Нагиева «умным парнем» и указала, что он намеренно не высказывался публично о спецоперации России на Украине. «Но работа на Первом федеральном канале сейчас (...) — это реальный риск санкций на западные счета и на возможность въезда. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем», — рассудила журналистка.

По ее словам, ведущего для проекта выбирали по принципу «кому нечего терять». Собчак заявила, что помимо Ларисы Гузеевой, которая в итоге заменила Нагиева, на этот пост рассматривали кандидатуру ведущей шоу «Мужское/Женское» Юлии Барановской.

Она также сочла, что телеканал дает шоумену отдохнуть «до лучших времен». По мнению журналистки, это похоже на ситуацию с телеведущим Иваном Ургантом, чья развлекательная программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с февраля.

О том, что Нагиев покинет пост ведущего музыкального шоу« Голос 60+», а вместо него передачу будет вести Гузеева, ранее объявил Первый канал. В компании пояснили, что артист после десяти лет работы в проекте возьмет творческую паузу.

Нагиев позднее сообщил, что в грядущем сезоне он также не будет ведущим шоу «Голос». По словам артиста, он возьмет перерыв как минимум на один сезон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Российский космонавт досрочно вернулся на МКС из-за проблем со скафандром
Блогерша пришла на педикюр во французском стиле и осталась с кривыми ногтями
Суд арестовал застрелившего таксиста военного
На Украине арестовали активы российского производителя полуфабрикатов
Туристам назвали эффективные способы сэкономить во время путешествий
Россиянин нарисовал на стене дома флаг Украины, протрезвел и сдался полиции
Раскрыто местонахождение «пропавшей» Бузовой
Антонов рассказал про охоту США на россиян
Преподавателя российского техникума задержали с гашишем
Посольство России в США потребовало выдать визу Лаврову на ГА ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.