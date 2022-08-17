Австралия прекратила сдачу России земли под строительство посольства

У посольства России в Австралии забрали арендованный участок под новое здание

Австралия прекратила сдачу России в аренду земли, которую Москва использовала для строительства здания посольства. Об этом сообщает Национальное столичное управление (NCA).

«После регулярных консультаций и обсуждений с российскими представителями на протяжении многих лет Национальное управление капитала (NCA) уведомило Российскую Федерацию о своем решении прекратить аренду блока 26, участка 44 в Ярралумле», — сказано в публикации.

В управлении отметили, что решение о расторжении договора аренды нового посольства не затрагивает существующее российское посольство. Отмечается, что Российская Федерация может в будущем подать на рассмотрение новую заявку.

По словам главы NCA Салли Барнс, незавершенные на участке работы «нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице». Согласно уведомлению, у российской стороны есть 20 дней, чтобы очистить арендованную землю. Затем она вернется в список участков, доступных для дипломатических целей.

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта. По мнению ведомства, два объекта недвижимости, которые будут изъяты в первую очередь, находятся во владении России незаконно.

В апреле в Варшаве местные власти заняли здание, являющееся российской дипломатической недвижимостью. По словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, Москва потребовала освободить его.

