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Собчак раскритиковала «Россию 24» за слова о полуголом Борисе Джонсоне

Ведущая Собчак осудила «Россию 24» за слова о «не лучшей физической форме» Бориса Джонсона
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала сюжет телеканала «Россия 24», посвященный пляжным фотографиям подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В своем Telegram-аккаунте она осудила ведущую за слова о физической форме политика.

«На "России 24" в подробностях обсуждают фото Бориса Джонсона с пляжа — британский премьер не в той физической форме, в которой хотелось бы видеть пропагандистам», — написала Собчак. Она также назвала репортаж телеканала журналистикой на грани фантастики.

Новостной сюжет о снимках с полуголым Джонсоном показали в эфире «России 24» во вторник, 16 августа. Он также появился на Rutube-странице телеканала. «Журналисты сфотографировали главу [британского] правительства обнаженным по пояс и теперь отмечают, что Борис [Джонсон] явно не в лучшей физической форме», — говорилось в репортаже. Ведущая с иронией отметила, что политик, судя по всему, придерживается иного мнения о своей форме, так как ранее на саммите «Группы семи» (G7) он призывал глав государств показать свои грудные мышцы.

Пляжные снимки Джонсона были сделаны во время отдыха премьер-министра в Греции. Отмечалось, что он находился на одном из отдаленных пляжей.

В июне на саммите G7 Джонсон спросил присутствующих, оставлять или снимать им пиджаки, чтобы выглядеть круче российского президента на фото. Канадский премьер Джастин Трюдо в ответ сказал, что они устроят показ верховой езды с голым торсом. Джонсон, в свою очередь, заявил, что политики должны показать свои грудные мышцы.

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Маргарита Щигарева
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