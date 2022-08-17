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Возможный рост цен на газ в Европе объяснили

Представитель ЦСР Колобанов объяснил, почему в Европе могут вырасти цены на газ

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов объяснил, почему в Европе могут вырасти цены на газ. Его слова передает РИА Новости.

По словам представителя ЦСР, на цены влияют ограничения в поставках газа и чрезвычайные меры по его экономии. Эти факторы делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может иметь отношение к потреблению или поставкам газа.

Нынешний рост цен обусловлен снижением подачи газа из Алжира в Италию и обмелением рек в европейских странах, из-за которого судоходство может быть ограничено.

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Марина Совина
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