Возможный рост цен на газ в Европе объяснили

Представитель ЦСР Колобанов объяснил, почему в Европе могут вырасти цены на газ

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов объяснил, почему в Европе могут вырасти цены на газ. Его слова передает РИА Новости.

По словам представителя ЦСР, на цены влияют ограничения в поставках газа и чрезвычайные меры по его экономии. Эти факторы делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может иметь отношение к потреблению или поставкам газа.

Нынешний рост цен обусловлен снижением подачи газа из Алжира в Италию и обмелением рек в европейских странах, из-за которого судоходство может быть ограничено.