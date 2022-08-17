Россиянин пойдет под суд за изнасилование женщины и оскорбление сотрудника ФСИН

В Карачаево-Черкесии мужчину осудят за изнасилование женщины и оскорбление сотрудника СИЗО

В Карачаево-Черкесии 24-летний местный житель пойдет под суд за изнасилование девушки и оскорбление сотрудника ФСИН. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, ночью 29 марта в Усть-Джегутинском районе мужчина напал на женщину, затолкал в машину и надругался над ней. Кроме того, 24 мая россиянин находился в СИЗО и несколько раз оскорбил сотрудника учреждения в присутствии посторонних лиц.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали сторонника «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) за подготовку теракта в Карачаево-Черкесии.