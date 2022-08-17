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Акция «Экомолодость» состоялась в Нальчике

В Нальчике на базе арт-пространства «Периметр» прошла акция «Экомолодость»

Фото: Юрий Керимов / Коммерсантъ

В Нальчике состоялась экологическая акция «Экомолодость», прошедшая на базе арт-пространства «Периметр» на пешеходной части улицы Кабардинская. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, инициатором мероприятия выступила жительница столицы республики Джамиля Батырбекова. При этом предложение поддержали региональный оператор по обращению с коммунальными отходами «Экологистика», представители общественной организации «Деловая Россия» и мэрия Нальчика.

В рамках акции жители региона собирают пластиковую тару и приносят ее в «Периметр», чтобы затем передать на вторичную переработку. В учреждение участникам рассказали о важности сортировки мусора. Здесь же организовали лекцию о том, как «дать вторую жизнь» использованной бумаге.

В марте стало известно, что во Владивостоке нашли применение старым автомобильным покрышкам — их отправят на переработку, а из полученного материала изготовят резиновую крошку для устройства покрытий детских и спортивных объектов.

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Майя Пономаренко
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