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В энергокризисе нашли угрозу мировому урожаю

IFA: фермеры рискуют сократить использование удобрений до рекордных 7% из-за энергокризиса
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Энергетический кризис, сильно ограничивший производство удобрений в Европе, вынуждает фермеров сокращать их использование. Это создает высокие риски для мирового урожая, пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (IFA).

Фермеры не смогут применять питательные вещества в прежних объемах из-за высокой стоимости газа и ограниченных поставок. В организации предупредили, что в следующем сезоне потребление удобрений может снизиться на семь процентов — падение станет максимальным с 2008 года. IFA ожидает, что сильнее всего использование удобрений в следующем сезоне сократят в странах Африки к югу от Сахары — на 23 процента.

Другим последствием беспрецедентного роста цен на газ, который является ключевым топливом для производства удобрений, может стать более сильная зависимость Европы от импорта аммиака — необходимого для удобрений сырья. По оценкам CRU Group, из-за резко подорожавшего газа мощности по производству азотных удобрений сократились на четверть. По аналогичной причине в июле производство удобрений остановилось на десяти заводах в Европе.

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Организация отметила, что сейчас Европе намного выгоднее импортировать аммиак, чем его производить. По словам главы отдела удобрений CRU Криса Лоусона, Европе, которая производит около 20 миллионов тонн аммиака в год, необходимо дополнительно закупать 200 тысяч тонн в месяц, чтобы смягчить последствия кризиса. По его словам, могут помочь поставки из Черноморского региона в ближайшие месяцы.

О сохраняющихся угрозах для мирового рынка ранее предупреждал крупнейший производитель удобрений на Ближнем Востоке, компания Fertiglobe. Она считает, что ситуация останется напряженной из-за роста цен на газ. Исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве также заявила, что из-за проблем с доступом к удобрениям в мире может возникнуть новый продовольственный кризис.

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Мария Грушко
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