В России открылась Нижегородская конная фиеста

Нижегородская конная фиеста открылась на территории клуба «Ассамблея»

На территории конного клуба «Ассамблея» состоялось открытие Нижегородской конной фиесты, посвященной памяти заслуженного тренера России Евгения Абрамова. Об этом сообщает ННТВ.

По словам владелица конного клуба Елены Гунько, мероприятие такое уровня проводится в Нижегородской области впервые. На фиесте соединены три вида дисциплины — выездка, конкур и пони-спорт. Соревнования будут проходить пять дней.

На мероприятие приехали самые сильные конные клубы — свыше 60 участников из 7 регионов России.

Одна из участниц Сафина Серова рассказала, что соревнования очень волнительны. «Самый драйв, наверное, это когда ты едешь уже маршрут, вот там адреналин уже зашкаливает. И после маршрута тоже, бывает, колени очень трясутся и руки, но это того стоит», — поделилась она.