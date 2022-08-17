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Мали обвинила Францию в снабжении террористов оружием и обратилась в ООН

Власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов оружием и обратилась в ООН

Фото: Paul Lorgerie / Reuters

Власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов оружием и обратились в ООН с призывом созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ ООН). Об этом сообщает Africa News со ссылкой на письмо министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа в Совбез.

Письмо отправлено в СБ ООН 15 августа. Диоп осудил в нем «неоднократные и частые нарушения» национального воздушного пространства французскими войсками и полеты французских самолетов, занимающихся «деятельностью, которая считается шпионажем» и попытками «запугивания».

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«Власти Мали располагают несколькими доказательствами того, что эти вопиющие нарушения воздушного пространства страны использовались Францией в целях сбора разведывательных данных для террористических групп, действующих в Сахеле, и сбрасывания им оружия и боеприпасов», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Франция полностью вывела войска с территории Мали. По информации агентства, французская сторона приняла соответствующее решение на фоне ухудшения отношений Парижа и Бамако. Французская армия покинула Мали после почти десятилетней борьбы с террористами на территории страны. Власти Франции планируют передислоцировать войска в Нигер.

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Анжелика Бережная
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