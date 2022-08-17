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Госдеп отказался анонсировать встречу с послом России Антоновым

Представитель госдепа США Прайс отказался анонсировать встречу с послом России Антоновым

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга заявил о неготовности анонсировать возможную встречу с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пока не готов анонсировать встречи с российскими должностными лицами, включая посла России, на завтрашний день», — сказал Прайс. При этом представитель ведомства отметил, что в Вашингтоне осознают свою обязанность по выдаче виз делегациям, которые направляются в США для участия в Генассамблее ООН.

Ранее Антонов заявил, что посольство России обратилось в Госдепартамент и Белый дом с требованием выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН.

9 августа представитель постпредства США в ООН на вопрос о визе Лаврову для участия в работе Генассамблеи ответил, что Вашингтон в рамках соглашения должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН и серьезно относится к своим обязательствам.

Марина Совина
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