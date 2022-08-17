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Установлена личность напавшего с ножом на пенсионера на российском курорте

МВД: полицейские установили личность напавшего с ножом на пенсионера в Сочи, его ищут

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Полицейские установили личность мужчины, который напал на пенсионера с ножом в Сочи, преступника разыскивают. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Краснодарского края.

«В дежурной части УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Личности участников инцидента установлены», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в среду, 17 августа, на улице Чекменева в Хостинском районе. Мужчина напал на пенсионера за то, что тот якобы не давал ему проехать на парковке​​​. По словам очевидцев, агрессор в процессе спора вышел из машины, ударил пенсионера ножом, а после скрылся.

Ранее в Екатеринбурге четверо мужчин напали на подростка и нанесли ему два ножевых ранения. По факту инцидента была организована проверка.

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Марина Совина
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Установлена личность напавшего с ножом на пенсионера на российском курорте
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